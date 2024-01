LCA Studio Legale, nuove nomine per il 2024

Stefano Giannone, Tiziana Boneschi, Alessandro Titone, Sara Consoli, Leonardo De Vecchi

Tempo di promozioni in LCA. L’assemblea dei soci dello studio ha approvato all’unanimità la nomina – a partire da gennaio 2024 – a equity partner di Leonardo De Vecchi; promossi a partner Stefano Giannone Codiglione e Alessandro Titone, mentre Tiziana Boneschi e Sara Consoli assumeranno il ruolo di counsel.

«È un meritato riconoscimento a ciascuno di loro per avere contribuito negli anni alla crescita dello studio e allo sviluppo di un progetto così unico e speciale, che non finisce mai di stupirci e appassionarci» commenta Giovanni Lega, managing partner di LCA.

Leonardo De Vecchi si occupa di diritto amministrativo, sia in ambito stragiudiziale sia giudiziale, ed è specializzato nel settore del diritto farmaceutico e sanitario e in quello delle procedure di affidamento degli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) e delle concessioni, anche nell'ambito di operazioni di project finance. Nel corso degli anni si è occupato di consulenza nei settori dell’ener-gia, con particolare attenzione all'ambito degli impianti da fonti rinnovabili, del diritto ambientale, dei procedimenti davanti alle Autorità indipendenti, dell’edilizia, dell'urbanistica, delle autorizzazioni commerciali e dei beni culturali.

Stefano Giannone Codiglione si occupa di consulenza stragiudiziale in ambito M&A e ha acquisito una significativa esperienza su operazioni di acquisizione, private equity, venture capital, oltre che in materia di joint-venture, corporate governance e contrattua-listica commerciale. Assiste regolarmente importanti gruppi industriali e finanziari, italiani e stranieri, in diversi settori e industry.

Alessandro Titone svolge prevalentemente la sua attività nell’ambito del diritto civile e del diritto commerciale. Assiste regolarmen-te società operanti nel settore Real Estate, alle quali rivolge consulenza in materia di appalti e diritto immobiliare, nella redazione della contrattualistica d’impresa e nell’ambito di operazioni per l’acquisizione di proprietà immobiliari. Ha altresì maturato una significativa esperienza in ambito contenzioso (ordinario e arbitrale), prestando la sua attività su tematiche di diritto civile (specialmente in materia di appalti privati), commerciale e societario.

Tiziana Boneschi è specializzata nel contenzioso civile e arbitrale, prevalentemente in materia commerciale e contrattuale, assisten-do società nazionali e straniere, operanti in diversi settori di attività (petrolifero, chimico, editoria scolastica, edile). Tiziana ha maturato una significativa esperienza nell'ambito delle procedure fallimentari, giuslavoristiche con riferimento ai contratti agenzia, ed esecutive. Si è specializzata nel contenzioso in materia di responsabilità medica, in cui assiste prevalentemente strutture sanitarie private.

Sara Consoli è attiva nel settore del diritto civile e commerciale e si occupa principalmente di consulenza stragiudiziale a favore di clienti italiani e stranieri, in particolare nell’ambito di questioni di diritto civile e societario, contrattualistica commerciale di vario genere, nonché nell'ambito di operazioni straordinarie e M&A. Fa parte del team di Your Legal Counsel.