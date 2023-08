LCA Studio Legale, Tombari D'Angelo e Associati e Di Gravio nell'operazione di acquisizione del Gruppo Aurelia da parte di Garofalo Health Care S.p.A.

L'equity value dell'operazione è pari a €47 milioni, corrispondente ad un enterprise value di ca. €71 milioni









Garofalo Health Care S.p.A. (GHC), società quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, ha acquisito lo storico gruppo romano da cui essa ha tratto le sue origini risultando aggiudicataria del perimetro dell'attivo di Aurelia 80 S.p.A. in liquidazione ("Aurelia 80"), holding operativa a capo del Gruppo Aurelia, operante nel settore ospedaliero privato accreditato. Nel perimetro di acquisizione quattro strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale con lunga tradizione e reputazione di eccellenza a Roma: Aurelia Hospital, European Hospital, Hospice S. Antonio da Padova e Struttura Residenziale Psichiatrica Samadi. L'equity value dell'operazione è pari a €47 milioni, corrispondente ad un enterprise value di ca. €71 milioni.

Per GHC l'operazione è stata curata dal proprio ufficio legale con la general counsel Giulia Scirpa (nella foto) e Antonio Zaffina, e da LCA Studio Legale con un team guidato dal partner Andrea Marani (nella foto) e composto dagli associates Anastasia Pallagrosi, Edoardo Berni, Ludovico Bonacina e Osvaldo Landolfi. Il Comitato Operazioni Parti Correlate di GHC, che ha rilasciato il previsto parere favorevole all'approvazione dell'operazione, si è avvalso della consulenza legale dello Studio Tombari, D'Angelo e Associati, nella persona del name partner Umberto Tombari, dell'equity partner Avv. Cristina Brancato e dall'associate Lorenzo Palazzi.

Aurelia 80, in persona del Liquidatore Dott. Paolo Carbone, è stata assistita nel processo di selezione sul mercato dell'acquirente e nell'operazione di vendita a favore di GHC dallo Studio Di Gravio Avvocati, con un team coordinato dal name partner Valerio Di Gravio e composto dal partner Dario Gizzi (nella foto), dal counsel Alessandro Metrangolo e dagli associates Daniele De Liberato e Ilaria Nardi.

L'esecuzione dell'operazione è soggetta al verificarsi di alcune usuali condizioni sospensive.