Le Asl debbono rispondere di eventuali errori commessi dai medici di medicina generale ad esse convenzionati?

di Avv.Marco Proietti - Avv. Simone Chiavolini - Studio Legale Proietti

1. Con la recente sentenza n. 3534 del 01.07.2025 la Corte d'Appello di Napoli, nell'intervenire in materia di responsabilità per attività sanitaria, approfondisce - tra l'altro - un istituto di rilevante interesse sia pratico sia giuridico, ovvero sul diritto soggettivo del paziente–utente del S.S.N. all'assistenza medico–generica ed alla relativa prestazione curativa.

In particolare, il Giudice d'appello, nel vagliare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rectius più propriamente titolarità...

