Le holding costituite in forma di società semplice come strumento di protezione patrimoniale

Nel panorama della pianificazione patrimoniale italiana, l’utilizzo delle holding rappresenta una strategia sempre più diffusa per la protezione, la gestione e il trasferimento ordinato del patrimonio, sia familiare sia imprenditoriale. In particolare, la holding costituita in forma di società semplice (di seguito anche “società semplice” o “SS”) si è affermata come uno strumento flessibile ed efficace per finalità di protezione patrimoniale, oltre che di pianificazione successoria e ottimizzazione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi