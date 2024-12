LE IMPUGNAZIONI IN APPELLO - Consigliere istruttore e collegio, chiariti i loro ruoli e rapporti

Tra le più rilevanti novità introdotte dalla riforma Cartabia in tema di appello è sicuramente da annoverare la (re-)introduzione del giudice istruttore.Questa previsione ha, inevitabilmente, sollevato numerose incertezze applicativecirca sia i poteri di questi, sia, più in particolare, i provvedimenti che possono essere adottati dall'istruttore e quelli che sono riservati al collegio. Per cercare di fare immediatamente chiarezza, comunque il correttivo è intervenuto disciplinando apertis verbis la delicata questione, modificando gli articoli 348, 350, 351 e 352.

Il correttivo (e in particolare l'articolo 3, comma 4, del Dlgs n. 164/2024) è intervenuto in modo incisivo anche sul regime delle impugnazioni. In questa sede si darà conto delle modifiche intervenute sulla disciplina generale e sull'appello, rinviando al prosieguo l'esame delle novità relative al ricorso per cassazione.

Modifiche al codice di procedura civile: delle impugnazioni in generale (Dlgs n. 164/2024, articolo 3, comma 4, lettera a); Cpc, articolo 330)

Tra le disposizioni dedicate alle «impugnazioni in generale» (echeggiando la rubrica del Capo I, corrispondente agli articoli da 323 a 338, del Titolo III del libro II del Cpc) deve...