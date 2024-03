LE MODIFICHE AL CPP: LE NOTIFICHE - Se domicilio eletto è inidoneo atto introduttivo al difensore

Con l’intervento correttivo recato dall’articolo 2, comma 1, lettera e, del Dlgs n. 31/2024, si è rimediato ad un deficit di coordinamento tra l’articolo 161 Cpp e l’articolo 157-ter, comma 1, Cpp.



Nel fitto elenco di modifiche procedurali contenute nell’articolo 2 del Dlgs n. 31/2024 – in vigore dal 4 aprile 2024 – compaiono anche alcuni correttivi in tema di notifiche. Riguardano la persona offesa e l’imputato non detenuto.

Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche (Dlgs 31/2024, articolo 2, comma 1, lettere d, e, h)

Col nuovo comma 1-bis aggiunto ora all’articolo 154 Cpp dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del Dlgs n. 31/2024 – in vigore dal 4 aprile 2024 – si prevede d’ora in poi che per le notificazioni alla persona offesa dei soli atti introduttivi del giudizio l’autorità giudiziaria...