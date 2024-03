LE MODIFICHE AL CPP: LE PENE SOSTITUTIVE - Consenso imputato, gioie e dolori bypassando la fase di sentencing

La soppressione della fase preliminare di confronto sulla sostituibilità della pena pone il problema pratico del momento in cui dovrà essere espresso il consenso dell’imputato. In quest’ottica, la finalità di tagliare i tempi processuali perseguita dal decreto correttivo potrebbe, in definitiva, per una inopinata eterogenesi dei fini, avere ricadute esattamente opposte a quelle auspicate, nella misura in cui disincentiva il ricorso alle pene sostitutive e potrebbe, indirettamente, aggravare il fenomeno dei “liberi sospesi” e del patologico sovraffollamento carcerario