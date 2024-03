LE MODIFICHE AL CPP: I RITI ALTERNATIVI - Abbreviato: altro sesto di sconto se la sentenza non viene impugnata

L’articolo 2, comma 1, lettera dd), del decreto 31 ha aggiunto, nell’articolo 676, il comma 3-bis (sopprimendo, nel comma 1, per evitare duplicazioni, l’indicazione, tra le altre competenze, della competenza del giudice dell’esecuzione a decidere in ordine «all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis») che stabilisce che il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis e procede d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.