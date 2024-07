LE NORME DI COORDINAMENTO - Dalle intercettazioni alle banche dati, tutti i nodi del rapporto Pnaa-Agenzia

Certo resta sullo sfondo il coacervo delle preoccupazioni e delle polemiche che hanno riguardo l'affaire Striano, ossia l'indagine sui presunti accessi abusivi presso la Banca dati della Procura nazionale, ma più di fondo si staglia l'interesse del Legislatore a verificare che gli imponenti giacimenti informativi a disposizione, soprattutto, degli apparati giudiziari inquirenti non subiscano torsioni o deviazioni nel loro impiego.

L'articolo 17 della legge («Modifiche al codice di procedura penale») disvela appieno l'ordito istituzionale e la novità ordinamentale di cui si è detto in altra parte del presente commento. Il processo di verticalizzazione dell'acquisizione delle notizie relativi ai cosiddetti "incidenti informatici", la necessità di attuare solo successive selezioni per orientare le indagini verso determinati e delimitati perimetri investigativi (mafie, terrorismo, riciclaggio, corruzione ect.) - come accade in...