LE NOVITÀ - Dall'ingresso al trattenimento nei Cpr, gli ambiti di intervento delle norme

Nella stessa legge di conversione - vigente, per le parti modificate, dall'11 dicembre scorso (salvo che per le disposizioni processuali del Capo IV, differite di trenta giorni, in vigore dal 10 gennaio 2025) - è altresì "confluito" il decreto legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale»