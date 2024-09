LE NOVITÀ - Norme strutturali e organizzative ad alto impatto sui diversi settori

Il regolamento sull'intelligenza artificiale ci appare come un imponente corpus di norme. Si tratta di 180 considerando, 113 articoli e 13 allegati, per un totale di 144 pagine (nel testo italiano) diffuse in rete. Tralasciando i 180 considerando (chi mai avrà la pazienza di leggerseli tutti?) e, concentrandoci sul regolamento, la nuova fonte è strutturata in 13 Capi e 113 articoli.