GiurisprudenzaPenale

LE NOVITÀ DEL DLGS 216 - Spetta al ministro dell'Interno irrogare le sanzioni ai gestori

di Alberto Cisterna

N. 4

Guida al Diritto

Si è in presenza, a tutta evidenza, di un plesso di disposizioni che intende completare le norme recate dal decreto legislativo n. 215 del 2015 che disciplina la produzione e la conservazione delle prove digitali in ambito europeo e in relazione al quale si registra anche il parere n.10195794 del 6 novembre 2025 reso dal Garante per la privacy ove si ricorda che il provvedimento si inserisce nel processo di conformazione dell'ordinamento interno all'e-evidence package

Il secondo decreto legislativo di fine anno (n. 216 del 2025) reca attuazione alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 che regola la designazione di stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

Le finalità del decreto legislativo 216/2025

Si è in presenza, a tutta evidenza, di un plesso di disposizioni che intende completare le norme recate dal decreto legislativo n. 215 del 2015 che...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. Le finalità del decreto legislativo 216/2025
  2. Le novità contenute nel Dlgs 216/2025
  3. Definizioni (Dlgs 216/2025, articolo 2)
  4. Ambito di applicazione (Dlgs 216/2025, articolo 3)
  5. Obblighi dei prestatori di servizi (Dlgs 216/2025, articolo 4)
  6. Responsabilità solidale e sanzioni amministrative (Dlgs 216/2025, articoli 5 e 7)
  7. Autorità centrale (Dlgs 216/2025, articolo 8)

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto