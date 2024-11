LE PRATICHE VIETATE - Guardia alta del legislatore Ue contro manipolazione e vulnerabilità

La normativa esaminata stabilisce un equilibrio delicato ma necessario, volto a garantire che l'innovazione tecnologica non comprometta i diritti degli individui, tra cui il diritto all'autodeterminazione e alla privacy.

Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale si propone di disciplinare lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e leciti in modo da garantire il rispetto dei diritti e le libertà fondamentali della persona, oltre a voler stimolare gli investimenti e l'innovazione dell'intelligenza artificiale all'interno dell'Unione europea.

Le pratiche AI vietate (Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, capo II, articolo 5)

Per raggiungere questo scopo, come si è visto, la fonte utilizza un approccio basato sul rischio, e prevede una serie di obblighi in capo...