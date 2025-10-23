LE REGOLE PER IL SETTORE LAVORO - Lavoro: il no alla discriminazione ribadito anche dal diritto nazionale

Per quanto riguarda l'impiego dell'AI nei rapporti di lavoro l'articolo 11 della legge 132/2025 stabilisce che tali strumenti devono essere utilizzati solo per migliorare le condizioni lavorative e la produttività, garantendo sicurezza, trasparenza e rispetto della dignità personale. Ne deriva per i datori di lavoro e i committenti un obbligo chiaro: informare i lavoratori, con le modalità già previste dal "decreto trasparenza", ogni volta che l'AI incida su assunzioni, compiti, valutazioni o cessazioni del rapporto. La norma ribadisce inoltre il principio di non discriminazione, vietando che l'uso di sistemi intelligenti generi disparità basate su sesso, età, origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.