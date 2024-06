LE RICADUTE - Servono modifiche al codice di rito per dare le corrette informazioni

La recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo come abbiamo visto in merito al caso Contrada ha dunque condannato l’Italia in relazione a un aspetto particolare ma molto importante della disciplina delle intercettazioni telefoniche. I giudici europei sono stati infatti chiamati a valutare la condizione di un soggetto intercettato che non era parte del procedimento e che non era stato informato del fatto di essere stato intercettato nonché del contenuto delle intercettazioni che lo riguardavano.