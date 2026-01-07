Le ultime novità sulla riforma fiscale

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso e la Fondazione dei Commercialisti di Treviso presentano il 27° incontro di studio dal titolo

“LA RIFORMA FISCALE, ULTIME NOVITÀ”

Consulta il programma

Il convegno rappresenta un importante momento di confronto sulle ultime novità della riforma fiscale, sulla nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili e sulla derivazione rafforzata tra la legge delega e la legge di bilancio 2026. Sarà il momento per una riflessione approfondita sulla tax cooperative compliance e i regimi opzionali per le PMI e sui nuovi orizzonti per la risoluzione delle controversie in materia di transfer price. Ma si discuterà anche delle operazioni di riorganizzazione degli studi professionali e dell’impatto delle novità in materia di IVA e dogane su imprese e professionisti.

Si esaminerà il ruolo della finanza complementare in relazione al canale bancario, come motore della crescita delle piccole e medie imprese del nord est. Senza trascurare le operazioni straordinarie, come le novità sul conferimento d’azienda e partecipazioni, il riporto delle perdite nelle fusioni societarie e la scissione con scorporo. Si discuterà del nuovo regime dei dividendi per persone fisiche e soggetti IRES e delle società semplici, quale strumento di gestione dei patrimoni di famiglia.

Si farà un focus sulla sentenza CEDU italgomme, con particolare riferimento alla rimodulazione dei poteri dell’Amministrazione finanziaria in verifica, oltre che sull’atto di indirizzo MEF in materia di abuso del diritto. L’incontro di studio si concluderà sulle novità sul contraddittorio anticipato e sulle le insidie delle interrelazioni con l’accertamento con adesione, oltre che sulla tutela del legittimo affidamento.

L’evento avrà luogo il 22 gennaio dalle 9,00 alle 19,00 a Quinto di Treviso, presso la Sala Convegni del BHR Hotel Giorgio, in Via Postumia Castellana n. 2. Per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la partecipazione al Convegno permetterà di maturare fino a n. 8 crediti formativi professionali. Iscrizioni disponibili nel Portale FPCU.

Per gli iscritti agli Ordini degli Avvocati, la partecipazione al Convegno permetterà di maturare fino a n. 8 crediti formativi professionali. Iscrizioni disponibili nel Portale Sfera.

Per coloro che non sono iscritti all’Albo e hanno piacere di partecipare, o per richiedere informazioni, inviare una mail a fondazione.treviso@ordcomm.it

Media Partner Il Sole 24 ORE