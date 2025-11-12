Legance, Backer Mckenzie e Pedersoligattai nell’Accelerated Bookbuilding di Res da euro 20 milioni

Stefano Bandini, Nicola Brunetti, Ludovico Rusconi

Legance, con un team guidato da Stefano Bandini con Alberto Bason e Marco Cardello, ha assisto RES – Recupero Etico Sostenibile, società quotata sul mercato EGM, nell’operazione di aumento di capitale e collocamento di azioni ordinarie per circa Euro 20 milioni mediante procedura di accelerated bookbuilding, nonché nella negoziazione degli accordi con gli anchor investor F4P2 e First SICAF (gruppo First Capital).

Intesa Sanpaolo, che ha agito quale sole bookrunner del collocamento, è stata assistita da Baker McKenzie, con un team costituito dal partner Ludovico Rusconi, dal senior associate Edoardo Filiberto Roversi e dall’associate Anna Masut.

F4P2 e First SICAF sono state assistite da PerdersoliGattai, con Nicola Brunetti, Michele Ventura e Tommaso Soragni.