Legance, Backer Mckenzie e Pedersoligattai nell’Accelerated Bookbuilding di Res da euro 20 milioni
Legance, con un team guidato da Stefano Bandini con Alberto Bason e Marco Cardello, ha assisto RES – Recupero Etico Sostenibile, società quotata sul mercato EGM, nell’operazione di aumento di capitale e collocamento di azioni ordinarie per circa Euro 20 milioni mediante procedura di accelerated bookbuilding, nonché nella negoziazione degli accordi con gli anchor investor F4P2 e First SICAF (gruppo First Capital).
Intesa Sanpaolo, che ha agito quale sole bookrunner del collocamento, è stata assistita da Baker McKenzie, con un team costituito dal partner Ludovico Rusconi, dal senior associate Edoardo Filiberto Roversi e dall’associate Anna Masut.
F4P2 e First SICAF sono state assistite da PerdersoliGattai, con Nicola Brunetti, Michele Ventura e Tommaso Soragni.