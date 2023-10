Legance, Bertacco Recla e Gattai nel progetto “Linate Airport District”

Giovanni Scirocco, Giacomo Testa, Paolo Bertacco, Maria Grazia Buonanno, Nicola Gaglione









Legance Avvocati Associati ha assistito SEA, società concessionaria degli aeroporti di Milano, nel progetto di trasformazione di un’area dell’Aeroporto di Linate, adiacente all’aerostazione passeggeri e prospicente l’Idroscalo, in un innovativo smart district denominato “Linate Airport District” (LAD).



Il LAD sarà realizzato da Chorus Life Linate S.p.A. di COSTIM, società controllata dal Gruppo POLIFIN, sulla base del concept “ChorusLife”, modello di “città del futuro” che promuove la sostenibilità, la condivisione e la socializzazione tra generazioni differenti, combinando servizi e offrendo vantaggi sia alle funzioni aeroportuali, sia ai frequentatori di LAD. COSTIM è stata assistita nell’operazione da Bertacco Recla & Partners e, per gli aspetti corporate, da Gattai, Minoli, Partners.



Il team multidisciplinare di Legance è stato guidato dai Partner Alessandro Botto e Giovanni Scirocco e coordinato dal Counsel Giacomo Testa, coadiuvato dalla Senior Associate Isabella Gisonna per i profili project e dal Counsel Francesco Castoldi e dall’Associate Angela Maiuri per i profili real estate. I profili fiscali sono stato seguiti dalla Partner Claudia Gregori con il Counsel Riccardo Petrelli.



Bertacco Recla ha operato con un team multidisciplinare guidato dai Partner Paolo Bertacco e Maria Grazia Buonanno, coadiuvato dal Senior Associate Antonio Carlino.



Il team multidisciplinare di Gattai, Minoli è stato coordinato dai Partner Emanuela Campari, Nicola Gaglione e Carla Mambretti.



SEA ha operato con un team multidisciplinare guidato dal Direttore Cargo and Real Estate Francesco Raschi e dal Direttore Legal and Corporate Affairs Pierluigi Zaccaria, con il supporto dell’Head of Real Estate Business Development Isabella Foresti, dell’Head of Legal Affairs Marilina Palmiotto e dal Legal Counsel Daniela Loreti.



COSTIM ha operato con un team guidato dal Direttore Sviluppo Andrea Giovannini, con il supporto del Business Development Director Luca Di Sciullo, dell’Investment Manager Andrea Trinetti e della Development Manager Francesca Guffanti Pesenti.