Legance e AOS Shearman nel lancio del fondo dedicato agli immobili logistici di Eqt Real Estate e Kyralos SGR

Palatini Tortora Zilio Scarfone

Legance ha assistito EQT Real Estate e Kryalos SGR nel lancio di un fondo riservato dedicato agli immobili logistici. Il fondo ha un portafoglio di pregio di oltre 265,000 mila mq complessivi, costituito da 12 immobili situati in posizione strategica nei mercati chiave del Nord Italia di Milano e Verona.

Gli avvocati in campo

Legance ha assistito EQT ed il suo team legale composto da Mariemme Nassiri e James Golunski, Kryalos SGR e il fondo dalla fase competitiva per l’aggiudicazione del portafoglio fino al closing dell’operazione, con un team multidisciplinare coordinato da Andrea Tortora della Corte affiancato da Alessandra Palatini, con l’intervento ed il supporto di Gabriele Capecchi, Francesco Castoldi, Davide Rossi, Beatrice Ramelli, Luca Lombardo, Alice Galizia, Federica Toscano, Camilla Tallia, per i profili di diritto urbanistico e amministrativo e altri aspetti real estate, Edward Ruggeri, Lorenzo Minotti, Martina Carrozzini, per i profili di diritto ambientale, Benedetta Frizzi, Charlotte Bianchi, Francesca Smania, per la negoziazione dei contratti, Claudia Gregori, Riccardo Petrelli, Carlo Donnini, Mirea Cacciatore, per i profili fiscali; da Barbara Sancisi, Riccardo Daguati e Martina Pessa per la formazione del fondo e i temi regolamentari.

L’operazione è stata finanziata da Citibank Europe plc assistita da A&O Shearman

L’assistenza ad EQT ed al team finance composto da Nick Boccella e Stefano Birolini per il financing dell’acquisizione è stata gestita da Beatrice Zilio con Sofia Boffo, in coordinamento con il team di Charles Russell Speechlys LLP composto da Daniel Sullivan, Edith Lai, Leigh Simpson, Victor Regnard, Jorge Aleman Juarez, Clément Missey e Gabriela Tagliari.

A&O Shearman ha assistito Citibank Europe plc con un team composto dal partner Tom Wilkinson, dalla senior associate Daisy Chapman, dall’associate Eloise Knott e dalla trainee Millie Chisholm. In Italia, il team è stato diretto dal partner Pietro Scarfone, con il counsel Luca Maffia, l’associate Alessandro Carta Mantiglia e il trainee Antonio Bussolino per gli aspetti di real estate finance; il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Doris Ceoromila per i profili fiscali, l’associate Olimpia Salsiera e la legal intern Martina Nembrini per gli aspetti di diritto immobiliare, la senior associate Roberta Errico, la trainee Maria Chiara Costantini e la legal intern Elisa Goetz per gli aspetti di diritto amministrativo, e il senior associate Luca Di Lorenzi per gli aspetti regolamentari.

Tutti gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio notarile Picciolo e Panté, con il founding partner Fabio Gaspare Panté.