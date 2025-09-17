Legance e Deloitte Legal nell’investimento di Three Hills in La Bottega

Valerio Marotta Severo

Legance e Deloitte Legal hanno assistito, rispettivamente, Three Hills, fondo di private equity attivo nel mid-market europeo guidato da Mauro Moretti e Lab23, veicolo di Tommaso Pacini, CEO e founder de La Bottega S.p.A. nel contesto dell’investimento indiretto di Ou(r) Group, holding della famiglia Ruffini, in La Bottega S.p.A., realtà che realizza prodotti e servizi esclusivi per il settore dell’ospitalità di lusso, in cui Three Hills aveva investito nel luglio 2024.

Legance ha agito con un team guidato da Filippo Benintendi e composto, per i profili corporate da Valerio Severo Marotta, Cristina Ricci e Luca Troisi.

Deloitte Legal ha agito con un team guidato da Carlo Gagliardi e Andrea Sciortino e composto per i profili corporate da Federico Michelini, Christian Diplotti e Gaia Gratteri.

Ou(r) Group è stata assistita da Cornelli, Gabelli & Associati.