Legance e Freshfields LPP nel finanziamento e aumento di Capitale di Uteco a supporto sul piano di sviluppo quinquennale

Francesco Lombardo, Riccardo Paganin, Iacopo Fontana

Legance e Freshfields LLP hanno assistito rispettivamente Uteco da un lato e gli investitori internazionali Muzinich & Co. SGR e Cherry Bank dall’altro nell’operazione di rifinanziamento e aumento di capitale volta a rafforzarne la struttura finanziaria. L’operazione, sostenuta da primari investitori internazionali, conferma la fiducia del mercato nel percorso di crescita di Uteco e il forte commitment dell’azionista di maggioranza Renaissance Partners.

Unitamente a Cherry Bank, Muzinich & Co. SGR, ha erogato il finanziamento attraverso i fondi gestiti AZIMUT ELTIF Private Debt - Capital Solutions II e Muzinich European Private Credit ELTIF SICAV e ha altresì sottoscritto parte dell’aumento di capitale deliberato da Uteco Converting S.p.A. insieme al socio di controllo Renaissance Partners, che riafferma così il proprio impegno di lungo periodo a supporto dello sviluppo del Gruppo.

Legance ha agito con un team composto da Riccardo Paganin, Dario Rovelli e Matteo Mauro, per gli aspetti corporate, e da Iacopo Fontana, Alessia Solofrano e Chiara De Filippi per quelli banking.

Freshfields ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal partner Francesco Lombardo (in foto) e composto dal senior associate Andrea Giaretta, dall’associate Marco Colombo con Francesca Misciasci per gli aspetti finance, nonché dal senior associate Giulio Politi e l’associate Ludovico Bruno per gli aspetti corporate.

Aether ha agito come Agent del finanziamento con un team composto da Stefano Petrelli, Valentina Monroy e Anas Errahla.