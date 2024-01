Legance e Gitti and Partners per la riorganizzazione del gruppo first capital

Barbara Sancisi, Diego De Francesco

Legance e Gitti and Partners hanno assistito First Capital S.p.A., holding finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity (“PIPE”) e di Private Equity quotata su Euronext Growth Milan, nell’approvazione del progetto di riorganizzazione del Gruppo First Capital che consentirà di migliorare l’operatività e la struttura del proprio core business, nonché nell’acquisizione di Invest Italy SIM da Banca Cambiano.

L’attuazione della Riorganizzazione prevede il trasferimento, da First Capital alla SICAF, delle partecipazioni strategiche in società quotate, al fine di migliorarne la valorizzazione in un’ottica di investimento di lungo termine, qualificando altresì la SICAF come investitore istituzionale e PIR Alternativo, focalizzato in investimenti in economia reale.

Legance ha agito con un team composto dai partner Barbara Sancisi e Marco Penna, nonché dalla counsel Giovanna Tassitano, dal senior associate Andrea Palatini e dall’associate Andrea Mazzoni.

Gitti and Partners ha agito con un team composto dai partner Diego De Francesco e Saverio Pizzi e dalla associate Elisa Resmini.