Legance e Gop nel Sesto Green Bond di Iren

Antonio Siciliano, Richard Hamilton

Legance ha assistito Iren nell’emissione di un bond della durata di 9 anni, il sesto in formato Green Use of Proceeds, che consente di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo, migliorando gli indici di liquidità.

Il prestito obbligazionario (rating BBB per Fitch e BBB per S&P) dell’importo complessivo di 500 milioni di Euro è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi di Euro, aggiornato in data 16 luglio 2024 con approvazione del relativo prospetto di base da parte della Central Bank of Ireland e oggetto di supplement in data 13 settembre. Il prestito obbligazionario è stato collocato da un consorzio di banche composto da BofA Securities, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Société Générale è UniCredit in qualità di Joint Bookrunners e Joint Lead Managers , nonché da Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs e J.P. Morgan. Il prestito obbligazionario è quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).

Legance ha assistito Iren con un team composto dal partner Antonio Siciliano, dalla senior associate Alice Giuliano e dalle associate Claudia Rossi e Nicla Muscillo. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco di Bari e dall’associate Melania Giorgio.

Il Direttore Affari Legali e Societari Massimiliano Abramo e il Responsabile Legale Business Unit Energia Fabio Lorusso di Iren hanno curato gli aspetti legali e societari interni.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito i joint lead managers con un team guidato dal partner Richard Hamilton, coadiuvato dal senior associate Luca Valerio Silviani della Valle e dalla associate Carlotta Mastria.