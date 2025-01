Legance e Linklaters nell’emissione del Quarto Green Bond da 500 milioni di Hera

Linda Taykor, Andrea Giannelli

Legance ha assistito Hera – prima società italiana ad avere emesso un green bond nel 2014 – nell’emissione del suo quarto green bond da 500 milioni di euro, inserito nel proprio programma di emissioni obbligazionarie “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), recentemente aggiornato e incrementato nel plafond. L’emissione ha durata di 6,5 anni e andrà a finanziare progetti strategici della multiutility nel campo della gestione sostenibile e resiliente del ciclo idrico integrato, in ambito di economia circolare per la rigenerazione delle risorse e di transizione energetica per lo sviluppo delle rinnovabili, l’efficienza energetica.

L’emissione ha registrato significativo interesse da parte degli investitori internazionali, ricevendo ordini per circa 2,75 miliardi di euro, quasi 5,5 volte l’ammontare offerto.

Legance ha agito con un team composto dai partner Andrea Giannelli e Antonio Siciliano, dalla senior associate Alice Giuliano e dall’associate Nicla Muscillo.

Linklaters ha agito per i joint lead managers delle banche con un team composto dalla counsel Linda Taylor, dalla managing associate Laura Le Masurier e dal trainee Leonardo Agostini.