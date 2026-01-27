Legance e Pedersoligattai nel round di investimento da 15 milioni in Nanophoria nel contesto del Series A

Paolo Garagnella, Andrea Serafini, Nicola Brunetti, Enrico Candotti

Legance ha assistito EIC Fund nell’investimento da 15 milioni di euro in NanoPhoria, startup biotecnologica early stage che ha ideato un metodo pionieristico per il rilascio di farmaci biologici a livello cardiaco. L’investimento si inserisce nel contesto del più grande round di financing di series A nella storia delle aziende biotech italiane da 83,5 milioni di Euro, a cui hanno partecipato anche XGEN Venture, Sofinnova Partners, CDP Venture Capital e Panakes Partners.

Legance ha agito con un team composto da Giacomo Gitti, Paolo Guaragnella, Andrea Serafini e Marco Cardello.

PedersoliGattai ha assistito NanoPhoria con il partner Nicola Brunetti, il senior counsel Enrico Candotti e l’associate Beatrice Maria Stecconi.