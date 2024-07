Legance e Pirola Pennuto Zei & Associati nell’acquisizione di Gfinance da parte di gruppo PNO

Piero Venturini, Dario Taroni

Legance ha assistito Gruppo PNO – presente in Italia con la società controllata Ciaotech srl -, uno tra i principali operatori europei nel campo dei servizi per l’innovazione e nella gestione di agevolazioni pubbliche, nell’acquisizione di GFinance, società presente da quasi quarant’anni sul territorio bresciano nel campo della consulenza per la finanza agevolata e nel reperimento di fondi pubblici nazionali per imprese medio grandi. L’operazione prevede anche il reinvestimento dei due soci venditori nel gruppo PNO.

Legance ha agito con un team guidato dal partner Piero Venturini e composto dalla senior associate Camilla Tallia e dall’associate Giovanni Manno oltre che dalla senior counsel Serena Commisso e dalla senior associate Caterina Colombano per i profili labour.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito i soci di GFinance S.r.l. per gli aspetti fiscali dell’operazione con l’equity partner Federico Venturi e l’associate partner Laura Magnani e per gli aspetti legali con l’associate partner Dario Taroni e l’associate Francesco Barabani, nonché con il senior associate Mauro Papais per i profili giuslavoristici. L’assistenza resa da Studio Pirola ha riguardato sia la negoziazione, nell’interesse dei soci uscenti, degli accordi riguardanti l’operazione di cessione della totalità delle partecipazioni di GFinance S.r.l. a PNO Innovation B.V., sia l’operazione di re-investimento dei venditori nel Gruppo PNO.