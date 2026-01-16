Legance e Protiviti nell’accesso alla cooperative compliance del gruppo ACEA

Silvestri, Mazzotti, Quaratino, Bertone, De Rosa

Acea S.p.A. – società quotata al FTSE MIB e tra le principali multiutiliy italiane – assieme a 19 società controllate aderenti al consolidato, è stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate al regime di Cooperative Compliance, il modello di cooperazione trasparente e preventiva tra Fisco e contribuenti, dedicato alle imprese dotate di un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework o “TCF”).

Quello di ACEA è uno dei primi casi di ammissione simultanea alla Cooperative Compliance di un gruppo industriale, secondo le più recenti modifiche alla disciplina del D.Lgs. n. 218/2015 e tenendo altresì conto delle ultime Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate pubblicate nel 2025, nonché un esempio virtuoso di integrazione con il framework di controllo ai sensi della Legge 262/05.

Il gruppo ACEA è stato assistito nella preparazione e definizione del TCF, e in tutte le fasi di accesso al regime, da un team combinato e multidisciplinare formato dallo studio legale Legance e da Protiviti Italia, che hanno supportato la funzione fiscale di ACEA guidata dal responsabile di gruppo Alessandro de Franco, con Carmen Crudo e Andrea Dosa.

In particolare, il team di Legance - guidato dai partner Andrea Silvestri e Giulio Mazzotti, col counsel Luigi Quaratino e l’associate Laura Licciardello - si è occupato degli aspetti tributari del TCF, mentre per Protiviti Italia Cristina Peano – Managing Director, Serena Bertone – Associate Director e Rocco De Rosa – Manager si sono occupati degli aspetti direzionali di disegno del TCF e delle relative procedure necessarie alla sua implementazione