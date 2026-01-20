Legance con il Fondo Bay nell’acquisizione di alcuni complessi logistici Last-Mile
Nel corso del 2025 Legance ha assistito il fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso denominato “Bay Fund” gestito da Kryalos SGR S.p.A. e il cui sottoscrittore principale è Crossbay, la piattaforma logistica last-mile di MARK Capital Management, in tutti gli aspetti giuridici legati all’acquisizione di molteplici complessi logistici last-mile, per una superficie complessiva di circa 80.000 mq, interamente locati a primari operatori del settore della logistica, con un team multidisciplinare...