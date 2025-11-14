Legance con Italtrecce nell’acquisizione di Special Corde
International Wire Group, società del portafoglio del fondo americano di private equity Olympus Partners, operante nel settore delle infrastrutture elettriche in Nord America e Europa, ha acquisito, mediante la società Italtrecce S.r.l., il 100% del capitale sociale di Special Corde S.r.l., società specializzata nella produzione di conduttori speciali utilizzati nei trasformatori elettrici e in altri componenti elettrici fondamentali, consolidando la propria presenza nel mercato di riferimento.
Legance ha assistito l’acquirente Italtrecce, con un team coordinato dal Partner Piero Venturini e composto dal Managing Associate Francesco Bianchi, dalla Senior Associate Matilde Finucci e dall’associate Arianna Benvenuti.
I Venditori si sono avvalsi di Banca Mediolanum Investment Banking in qualità di advisor finanziario, guidata da Diego Selva, con il team di Lorenzo Di Rosa composto da Valentino Cerboni e Chiara Scibilia, mentre per gli aspetti legali dell’operazione sono stati assistiti dagli avvocati Rosanna Frischetto e Alessandra del Bianco.
BDO ha curato gli aspetti di due diligence fiscale per conto di Italtrecce.