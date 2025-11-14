Legance con Italtrecce nell’acquisizione di Special Corde

Piero Venturini, Fancesco Brianchi

International Wire Group, società del portafoglio del fondo americano di private equity Olympus Partners, operante nel settore delle infrastrutture elettriche in Nord America e Europa, ha acquisito, mediante la società Italtrecce S.r.l., il 100% del capitale sociale di Special Corde S.r.l., società specializzata nella produzione di conduttori speciali utilizzati nei trasformatori elettrici e in altri componenti elettrici fondamentali, consolidando la propria presenza nel mercato di riferimento.

Legance ha assistito l’acquirente Italtrecce, con un team coordinato dal Partner Piero Venturini e composto dal Managing Associate Francesco Bianchi, dalla Senior Associate Matilde Finucci e dall’associate Arianna Benvenuti.

I Venditori si sono avvalsi di Banca Mediolanum Investment Banking in qualità di advisor finanziario, guidata da Diego Selva, con il team di Lorenzo Di Rosa composto da Valentino Cerboni e Chiara Scibilia, mentre per gli aspetti legali dell’operazione sono stati assistiti dagli avvocati Rosanna Frischetto e Alessandra del Bianco.

BDO ha curato gli aspetti di due diligence fiscale per conto di Italtrecce.