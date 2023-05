Legance con koelliker nell'accordo per la distribuzione della city car Microlino

Marco Cottone









Il gruppo Koelliker, storico importatore e distributore di marchi automobilistici, ha siglato un accordo con la società svizzera Micro Mobility System AG per l'importazione e commercializzazione in Italia della nuova city car Microlino, un quadriciclo elettrico ispirato alle bubble car degli anni 50.



Legance - Avvocati Associati ha assistito il gruppo Koelliker nella contrattazione e negoziazione del contratto di distribuzione dei prodotti a marchio Microlino con un team composto dal socio Luca Autuori e dal counsel Marco Cottone.



Questo accordo rientra in un più ampio progetto di sviluppo della mobilità elettrica da parte del gruppo Koelliker che nel corso degli ultimi anni, sempre con l'assistenza dello studio Legance - Avvocati Associati, ha concluso accordi per la commercializzazione di diversi marchi internazionali di autoveicoli nativi elettrici.