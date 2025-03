Legance nell’accordo tra Zignago vetro e Bormioli Pharma

Jacopo Garonna, Alberta Figari

Zignago Vetro S.p.A. , assistita da Legance, è stata identificata dall’Austrian Federal Competition Authority e dal Federal Cartel Attorney come remedy taker nel settore del vetro sodico-calcico di Tipo 3 per il settore farmaceutico nell’ambito dell’acquisizione di Bormioli Pharma S.p.A. da parte di Gerresheimer AG.

In tale contesto, Zignago Vetro e Bormioli Pharma hanno firmato un accordo nell’ambito del quale Bormioli Pharma trasferirà i propri clienti del settore farmaceutico per contenitori in vetro sodico-calcico di Tipo 3 (vetro cavo) in Austria e una selezione di clienti nello stesso settore in paesi confinanti quali Svizzera, Slovenia, Italia e Ungheria, a Zignago Vetro.

Il rispetto di tale accordo sarà monitorato da un trustee indipendente, la cui nomina è stata approvata dall’Austrian Federal Competition Authority e dal Federal Cartel Attorney.

Legance ha agito con un team multidisciplinare guidato da Alberta Figari e Jacopo Garonna, con il supporto di Bancamaria Veronese.