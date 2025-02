Legance con Res nella sigla di un accordo strategico a lungo termine con Shell Chemicals Europe B.V.

Emanuele Artuso, Annalisa Pangalozzi

Legance ha assistito RES S.p.A. (RES), società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, nella stipula di un contratto pluriennale con Shell Chemicals Europe B.V., per la vendita dell’olio di pirolisi che sarà prodotto nell’innovativo polo industriale di trattamento e trasformazione delle materie plastiche di Pettoranello del Molise (Isernia), uno dei più avanzati in Europa.

L’accordo a lungo termine, che avrà inizio nel giugno 2026, prevede l’impegno di Shell Chemicals Europe B.V. ad acquistare l’intera produzione dell’impianto di Pettoranello nonché l’opzione di acquisto di ulteriori volumi di olio di pirolisi prodotti da un secondo impianto che il Gruppo RES potrebbe costruire in futuro. Si tratta di un impianto altamente innovativo, il primo in Italia per dimensioni e capacità produttiva, che attraverso un processo di decomposizione termochimica dei rifiuti plastici permette di recuperare i rifiuti non riciclabili meccanicamente - che sarebbero stati utilizzati come combustibile per i termovalorizzatori/cementifici o sarebbero finiti in discarica - restituendo una materia prima da cui creare nuova plastica. A regime, il progetto genererà per il Gruppo RES ricavi annui aggiuntivi di oltre 20 milioni di euro.

Legance ha seguito tutti gli aspetti di negoziazione del contratto con un team composto dal senior counsel Emanuele Artuso e dalla senior associate Annalisa Pangallozzi. Shell è stata seguita per gli aspetti contrattuali dal suo team legale interno.

Gli aspetti finanziari e commerciali dell’operazione sono stati seguiti per Res dall’Amministratore Delegato Antonio Lucio Valerio e dal CFO Davide Scarano.