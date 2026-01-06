Legge di Bilancio 2026: uffici giudiziari, personale e sicurezza, le novità per la giustizia
La Manovra delinea una giustizia “in cantiere”: nuove assunzioni e stabilizzazioni; un Commissario per l’edilizia penitenziaria e un pacchetto di misure per la Polizia penitenziaria; interventi logistici sulla sicurezza; piccoli ritocchi alla giustizia tributaria. La sfida sarà la messa a terra
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 - la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (in all. art. 1 in formato grafico) con entrata in vigore al 1° gennaio 2026, composta di 21 articoli (l’articolo 1 si compone di 973 commi), e completa di n. 14 allegati, tabelle, quadri generali riassuntivi e stati di previsione.
La manovra 2026 disegna...
