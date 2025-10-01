Legge italiana sull'AI tra aspettative e aspirazioni forse ancora velleitarie

Pubblicata in "Gazzetta" la legge sull'intelligenza artificiale, si guarda ora alle difficoltà legate all'attuazione del provvedimento che detta disposizioni e deleghe al Governo e ai Ministeri. Per il professor Giovanni Comandé il rafforzamento della strategia nazionale di coordinamento è un'occasione da non sprecare per la messa a sistema di questa tecnologia.

Dal 2 agosto 2025 una parte importante dello AI act è in vigore: I capi I e II - pratiche vietate - Il capo III, sezione 4, -autorità di notifica e organismi notificati, il capo V - disciplina dei modelli di IA per finalità generali -, il capo VII - sistema di governance europea-, il capo XII - sanzioni - e l'articolo 78 a eccezione dell'articolo 101. Dal 2 agosto 2026 sarà in vigore la parte rimanente, a eccezione dell'articolo 6, paragrafo 1- classificazione sistemi AI ad alto rischio, e i corrispondenti...