Legge italiana sull’IA, dalla compliance alla governance “istituzionale”
Una governance sbilanciata, più attenta al controllo e allo sviluppo della tecnologia piuttosto che alla garanzia della sua legittimità democratica e dei diritti fondamentali
Una legge di principio nel quadro dell’AI Act - I (relativi) impatti in materia di compliance
Con la l. 23/09/2025, n. 132, l’Italia è stata il primo Paese europeo a dotarsi di un quadro normativo nazionale «a valle» del Regolamento (UE) 2024/1689, c.d. AI Act. La legge italiana risulta in buona parte programmatica, ripetitiva di principi generali (ed anche disposizioni...