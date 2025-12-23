Legge Toscana professioni turistiche: dal direttore agenzia di viaggio ai maestri di sci, illegittimità e infondatezze La Corte con la sentenza n. 196 del 2025 si è pronunciata su diverse questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento a plurime disposizioni contenute nei Titoli VI e VII della legge regionale della Toscana numero 61 del 2024







