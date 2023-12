LegisLAB assiste MediaWorld nelle nuove aperture di novembre

Walter Marini, Marco Giuffrida

A fine novembre MediaWorld ha inaugurato due nuovi negozi, a Forlì e a Montano Lucino (Como), quest’ultimo all’interno dell’Ipermercato Bennet.

I due negozi, completamente differenti per dimensioni (rispettivamente, circa 1.500 mq. e circa 600 mq. di superficie di vendita) e tipologia (rispettivamente, stand alone e shop in shop), evidenziano la grande capacità dell’azienda di lettura del mercato e di adattamento alle esigenze dei consumatori.

MediaWorld, azienda leader nel mercato dell’elettronica, fa parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn. Il primo store MediaMarkt è stato aperto in Germania nel 1979, per sbarcare poi in Italia nel 1991 sotto il nome di MediaWorld.

Per queste due nuove aperture il Dipartimento Real Estate di MediaWorld è stato affiancato per tutti gli aspetti legali da LegisLAB, con un team composto dal Partner Avv. Walter Marini e dal Senior Associate Avv. Marco Giuffrida.