Legittimo il diritto di critica politica se contiene una verità oggettiva anche solo putativa

“Ai fini della configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui”. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 282/26...

