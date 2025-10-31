Legittimo il servizio di psiconcologia della regione Puglia

La legge della Regione Puglia, che istituisce in via sperimentale il servizio di psiconcologia per garantire assistenza psicologica ai pazienti oncologici, non è illegittima poiché non istituisce una nuova figura professionale rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale. Lo ha stabilito la sentenza numero 161, depositata oggi dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato la non fondatezza e l’inammissibilità di due questioni relative alla legge della Regione Puglia numero 41 del 2024, impugnata...

