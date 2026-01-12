Legittimo sospendere la retribuzione se il lavoratore rifiuta di rendere la prestazione dovuta
Fino a che punto la prestazione retributiva è dovuta dal datore di lavoro? E’ una questione a lungo discussa che si basa essenzialmente sul concetto di mora accipiendi e di inadempimento contrattuale - ex art. 1406 cod. civ.
Nella gestione del rapporto di lavoro può capitare che il datore si trovi nella condizione di non poter provvedere al pagamento della retribuzione dovuto al lavoratore in quanto, per esempio, è proprio quest’ultimo ad essersi sottratto ad un obbligo nascente dal rapporto stesso: l’inadempimento da parte del lavoratore, quindi, oltre a comportare le evidenti conseguenze in termini disciplinari (e di possibile licenziamento), ha delle ricadute anche sulla effettiva erogazione dello stipendio.
Più precisamente
Il rifiuto...