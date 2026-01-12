Il CommentoLavoro

Legittimo sospendere la retribuzione se il lavoratore rifiuta di rendere la prestazione dovuta

Fino a che punto la prestazione retributiva è dovuta dal datore di lavoro? E’ una questione a lungo discussa che si basa essenzialmente sul concetto di mora accipiendi e di inadempimento contrattuale - ex art. 1406 cod. civ.

di Marco Proietti*

Nella gestione del rapporto di lavoro può capitare che il datore si trovi nella condizione di non poter provvedere al pagamento della retribuzione dovuto al lavoratore in quanto, per esempio, è proprio quest’ultimo ad essersi sottratto ad un obbligo nascente dal rapporto stesso: l’inadempimento da parte del lavoratore, quindi, oltre a comportare le evidenti conseguenze in termini disciplinari (e di possibile licenziamento), ha delle ricadute anche sulla effettiva erogazione dello stipendio.

 Più precisamente

Il rifiuto...

Gli ultimi contenuti di Il Commento