Lesione con sfregio permanente del viso: introdotta attenuante per i fatti di lieve entità

La Consulta nella sentenza n. 83 del 2025 ritiene incostituzionale sia la mancata previsione di una circostanza attenuante che consenta di graduare la pena in astratto elevata nei fatti di deformazione del viso di lieve entità che laddove prevede l'obbligatorietà e perpetuità della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici di tutela, curatela e amministratore di sostegno, resa ora facoltativa e temporanea