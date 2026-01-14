Lesioni colpose alla titolare di uno stabilimento balneare per omessa pulizia dell’arenile, causa ferimento di un minore
La Corte di cassazione, con sentenza n. 1422 del 2026, chiarisce che il legale rappresentante di uno stabilimento balneare ha l’obbligo di garantire manutenzione e pulizia dell’area, inclusa la battigia
Il titolare della concessione è obbligato a garantire la sicurezza e la manutenzione delle aree in concessione, inclusa la pulizia della battigia. La mancata osservanza di tale obbligo, che comporta ferimenti o danni, costituisce il reato di lesioni colpose ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 590 del codice penale. La Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 1422 del 2026, ha confermato la condanna per lesioni colpose nei confronti della titolare di uno stabilimento balneare...