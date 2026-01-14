Lesioni colpose alla titolare di uno stabilimento balneare per omessa pulizia dell’arenile, causa ferimento di un minore

Il titolare della concessione è obbligato a garantire la sicurezza e la manutenzione delle aree in concessione, inclusa la pulizia della battigia. La mancata osservanza di tale obbligo, che comporta ferimenti o danni, costituisce il reato di lesioni colpose ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 590 del codice penale. La Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 1422 del 2026, ha confermato la condanna per lesioni colpose nei confronti della titolare di uno stabilimento balneare...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi