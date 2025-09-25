Lexia annuncia l’ingresso di Beatrice Molteni con il ruolo di senior associate e responsabile della Practice Wealth Management & Trust

Beatrice Molteni

LEXIA annuncia l’ingresso di Beatrice Molteni, che entra a far parte di LEXIA Private con il ruolo di Senior Associate e responsabile della practice Wealth Management & Trust.

Beatrice assiste prevalentemente Private Clients, HNWI e UHNWI, anche internazionali, in tutte le tematiche relative alla pianificazione patrimoniale e successoria, ai trusts e ai passaggi generazionali d’impresa.

Prima di entrare in LEXIA, ha collaborato con un primario studio legale e tributario italiano specializzato nel Wealth Management e nei Private Clients, consolidando competenze in diritto civile, tributario e societario.