Lexia assiste Basileus S.p.A. Nella ristrutturazione del debito da oltre 100 milioni

Lo studio legale LEXIA ha assistito le società immobiliari Basileus S.p.A. e Brescia Engineering S.p.A. in una complessa operazione di ristrutturazione dei debiti per un valore superiore a 100 milioni di euro.

LEXIA ha svolto il ruolo di deal counsel, supportando sia le società debitrici sia il creditore finanziario, fino alla sottoscrizione di due accordi di ristrutturazione in esecuzione di piani attestati di risanamento.

L’operazione è stata condotta dal partner Cristian Fischetti, responsabile della practice Crisi d’Impresa, procedure concorsuali e distressed M&A, coadiuvato dall’associate Matteo Stroppa.

La chiusura positiva dell’operazione ha non solo consentito alle due società di risolvere la situazione di crisi in cui si trovavano da tempo, ma ha altresì reso possibile la riattivazione dello sviluppo del progetto del Musil – Museo dell’Industria e del Lavoro di Brescia, la cui realizzazione è prevista sull’area di proprietà di Basileus denominata ‘Comparto Milano’, e che rappresenta uno dei principali ambiti di trasformazione urbana della città.