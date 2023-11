Lexia e One Trading annunciano una partnership strategica per supportare i clienti italiani nella regolarizzazione fiscale delle cripto-attività









Lexia, primario studio legale italiano e One Trading, piattaforma di trading di cripto-attività, sono lieti di annunciare una partnership strategica che ha lo scopo di supportare i clienti italiani di One Trading nel richiedere la regolarizzazione fiscale delle cripto-attività in Italia.



Il governo italiano ha infatti introdotto un programma di regolarizzazione nella Legge di Bilancio 2023, specificamente progettato per i contribuenti italiani che si trovano nelle seguenti due situazioni fattispecie:



- Dichiarazione omessa di cripto-attività ai fini del monitoraggio: ovvero i contribuenti che non hanno compilato o la sezione di dichiarazione (”Quadro RW”) della propria dichiarazione dei redditi annuale in merito alle cripto-attività, comprese quelle acquisite attraverso attività di staking, fino al 31 dicembre 2021.

- Redditi non dichiarati da attività in cripto-attività: ovvero i contribuenti che non hanno dichiarato i redditi derivanti da attività in cripto-attività, comprese le criptovalute, percepiti fino al 31 dicembre 2021.



Il programma di regolarizzazione offre due percorsi distinti ai contribuenti per rettificare la propria posizione fiscale:



1.cripto-attività non interamente dichiarate nel Quadro RW: i contribuenti in questa categoria possono regolarizzare la propria posizione presentando una domanda di regolarizzazione. Tale domanda deve indicare il valore delle cripto-attività detenute durante ciascun periodo d’imposta in cui la dichiarazione è stata omessa. Inoltre, i contribuenti sono tenuti a pagare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle cripto-attività detenute alla fine di ciascun periodo d’imposta rilevante e/o alla data della loro vendita. Tale pagamento esonera il contribuente da eventuali sanzioni fiscali più elevate, che possono variare dal 3% al 15% per ogni annualità.

2.Redditi non dichiarati da attività in cripto-attività: i contribuenti che hanno omesso interamente o parzialmente di dichiarare i redditi derivanti da attività in cripto-attività, comprese le criptovalute, possono regolarizzare la propria posizione fiscale presentando la domanda di regolarizzazione. Tale domanda deve includere il valore delle cripto-attività detenute durante ciascun periodo d’imposta per il quale è stata omessa la dichiarazione dei redditi. I contribuenti sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle cripto-attività detenute alla fine di ciascun periodo d’imposta di riferimento e/o al termine del periodo di detenzione associato ai redditi non dichiarati.



Ai fini della suddetta regolarizzazione, i contribuenti italiani devono presentare la domanda di regolarizzazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023. La domanda deve includere informazioni dettagliate sulle cripto-attività del contribuente, tra cui il tipo di asset, la data di acquisizione, il valore dell’asset alla fine di ciascun periodo d’imposta rilevante e qualsiasi reddito derivante da cripto-attività.



Lexia e One Trading incoraggiano i contribuenti italiani che non hanno dichiarato le proprie cripto-attività o i redditi derivanti da cripto-attività ad approfittare del programma di regolarizzazione. Partecipando al programma, i contribuenti possono evitare l’applicazione di rilevanti sanzioni tributarie (oltre agli interessi) ed evitare ulteriori preoccupazioni, alienandosi agli obblighi previsti dalla normativa tributaria.



Per ulteriori informazioni sul programma di regolarizzazione e su come candidarsi, contattare Lexia o One Trading.



Commentando la partnership, Francesco Dagnino e Alessandro Dagnino, Managing Partners di Lexia, hanno dichiarato: “Attraverso questa partnership strategica, Lexia e One Trading lavoreranno insieme per fornire ai clienti italiani di One Trading un supporto completo durante l’intero processo di regolarizzazione fiscale. Il team di avvocati esperti di Lexia guiderà i clienti nel completamento della documentazione necessaria e nella presentazione delle loro domande di regolarizzazione. One Trading fornirà ai propri clienti l’accesso alla propria piattaforma di dati e analisi per aiutarli a calcolare con precisione il valore delle loro cripto-attivita’ e qualsiasi reddito imponibile associato.”.



Francesca Galletta, Managing Director di One Trading Markets S.r.l., ha commentato la partnership, affermando: “Collaboriamo con Lexia fin dalla nascita di One Trading. Lexia è il nostro principale consulente esterno per le materie corporate e regolamentare in Italia. Questa partnership con Lexia è nata con l’obiettivo di tutelare gli interessi dei nostri clienti, supportandoli relativamente alla normativa fiscale applicabile al settore delle cripto-attività”.