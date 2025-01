Lexia inaugura la sede di Roma e rafforza il diritto amministrativo con l’ingresso dell’avvocato Marco Martinelli

Alessandro Dagnino e Marco Martinelli

LEXIA compie un passo significativo nel proprio percorso di crescita con l’apertura di una nuova sede a Roma, dopo Milano e Palermo, aggiungendo un tassello strategico alla propria presenza sul territorio al fine di offrire maggiore prossimità ai clienti con interessi nella Capitale e presidio dei principali centri decisionali del Paese.

Office partner della nuova sede romana sarà l’avvocato Marco Martinelli che entra in LEXIA come socio e responsabile del Dipartimento di Diritto Amministrativo. Marco Martinelli, figura di alto profilo nel campo del diritto amministrativo, docente e autore di numerose pubblicazioni in materia, avrà il compito di guidare e sviluppare la sede di Roma con l’obiettivo di renderla punto di riferimento del settore. L’ingresso di Marco Martinelli, proveniente dallo Studio Legale Gianni & Origoni, ove è stato partner, consente a LEXIA di ampliare le competenze, sia a livello di contenzioso che di consulenza, nel diritto amministrativo, spaziando dal settore dell’energy ai contratti pubblici e le infrastrutture strategiche, ai servizi di interesse economico generale, al project financing, alle società a partecipazione pubblica, ai mercati regolamentati e ai rapporti con le Autorità indipendenti e di regolazione. La crescita delle competenze vede inoltre l’inserimento dell’avvocato Pietro De Corato nel Dipartimento di Diritto Amministrativo, in qualità di counsel.

“Il rafforzamento della presenza su Roma attraverso l’apertura di una nuova sede, per la quale abbiamo stabilito un programma di crescita tramite lateral e acquisizioni, rappresenta un’importante tappa nell’evoluzione del nostro studio che da sempre mira a garantire una presenza capillare e strategica sul territorio a vantaggio dei clienti” ha dichiarato Alessandro Dagnino, managing partner di LEXIA. “Siamo lieti di accogliere Marco Martinelli in squadra”, ha aggiunto Dagnino che continua: “La sua riconosciuta leadership nel campo del diritto amministrativo e visione rappresentano un grande valore per tutti i nostri clienti che potranno contare su una guida solida e competente per affrontare le sfide del settore.”

Francesco Dagnino, managing partner di LEXIA, ha dichiarato: “Con l’ingresso dell’Avvocato Marco Martinelli, LEXIA conferma la propria volontà di proseguire nel percorso di crescita e innovazione, garantendo continuità e qualità nei servizi legali”.