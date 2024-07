LEXIA nell’aumento di capitale di EXPERT.AI

Francesco Dagnino, Andrea Massimo Maroni, Marco Pontiggia

LEXIA ha assistito Expert.ai S.p.A., società quotata sul Euronext Growth Milan leader nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale, in relazione all’aumento di capitale in opzione per un importo di circa euro 30 milioni, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti, nonché nella relativa richiesta di autorizzazione alla CONSOB volta alla pubblicazione del prospetto informativo di offerta.

La CONSOB ha approvato il prospetto informativo relativo all’aumento di capitale in data 3 luglio 2024, e la relativa offerta delle azioni di nuova emissione avrà avvio a partire dall’8 luglio. Come indicato nel prospetto informativo, l’aumento di capitale è in particolare volto a sostenere il perseguimento degli obiettivi strategici del piano industriale, nonché al riequilibrio tra mezzi propri e risorse di terzi. Nel corso dell’operazione, ha tra l’altro avuto luogo il rinnovo dell’organo amministrativo, che resta comunque guidato dal presidente e amministratore delegato Dario Pardi.

LEXIA ha assistito Expert.ai S.p.A. in relazione a tutti gli aspetti legali dell’operazione con il proprio team Capital Markets guidato dal Managing Partner Francesco Dagnino e composto dal Partner Andrea Massimo Maroni, nonché dagli Associate Marco Pontiggia e Luciano Vassallo.