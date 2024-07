Liberazione anticipata, al Pm il calcolo dello sconto

Il decreto legge carceri (92/2024, in vigore dal 5 luglio scorso) varato dal Governo e ora all’esame della commissione Giustizia del Senato per la conversione in legge modifica la procedura di applicazione della liberazione anticipata senza, tuttavia, toccare l’entità dello “sconto” di pena, che resta fissato in 45 giorni ogni sei mesi di detenzione espiata.

Un primo intervento riguarda il contenuto dell’ordine di esecuzione: in base al nuovo comma 10-bis dell’articolo 656 del Codice di procedura ...