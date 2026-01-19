Liberi di scegliere, la proposta di legge per proteggere minori e madri dai contesti mafiosi
Presentata il 15 gennaio alla Camera dei Deputati la proposta di legge “Liberi di scegliere”: una rete nazionale di protezione per minori e madri che vogliono sottrarsi alla mafia, ispirata al metodo Di Bella nato a Reggio Calabria
E’ stata presentata il 15 gennaio scorso alla Camera dei deputati come iniziativa parlamentare bipartisanla proposta di legge “Liberi di scegliere” avente l’obiettivo di colmare un vuoto normativo nella tutela dei minori e dei familiari che intendono dissociarsi dai contesti di criminalità organizzata. Il testo mira a trasformare in disciplina nazionale un modello già sperimentato con risultati significativi in Calabria e in Sicilia, fondato sull’intervento precoce della giustizia ...