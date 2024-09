Licenza per finita locazione anche se è presente un vincolo culturale

La presenza e la nascita di un vincolo culturale sull’immobile oggetto di una locazione, oltre agli arredi e le relative licenze di esercizio non si traduce in una impossibilità da parte del locatore di poter intraprendere un’azione nei confronti del conduttore con un’intimazione di sfratto per finita locazione. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 15 luglio 2024, n. 19350.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario...